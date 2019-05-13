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Şoförünün kullandığı otomobilde iş insanı intihara kalkıştı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iş insanı Şerafettin K., şoförünün kullandığı otomobilinin arka koltuğunda başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Şerafettin K., hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 17.00 sıralarında meydana...

Şoförünün kullandığı otomobilde iş insanı intihara kalkıştı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iş insanı Şerafettin K., şoförünün kullandığı otomobilinin arka koltuğunda başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Şerafettin K., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Araç alım satım ve kiralama işi yapan Şerafettin K., iddiaya göre şoförünün kullandığı otomobilin arka koltuğunda tabancayla başına ateş etti. Şoför, Şerafettin K.'yi Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralanan Şerafettin K., ardından özel hastaneye sevk edildi. Bir süredir borçları nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenilen Şerafettin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şerafettin K.'nin hastaneye getirildiği aracı incelemeye aldı. Araç ilk incelemenin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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