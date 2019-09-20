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Şoför otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
ADIYAMAN'da özel halk otobüsü şoförü Mustafa İzci, otobüste rahatsızlanarak yere yığılan Halil Tüy'ü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi otobüste yaparken yaşananlar da otobüsün güvenlik...
GÜVENLİK 20.09.2019, 11:43
ADIYAMAN'da özel halk otobüsü şoförü Mustafa İzci, otobüste rahatsızlanarak yere yığılan Halil Tüy'ü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi otobüste yaparken yaşananlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mustafa İzci'nin kullandığı otobüse binen Halil Tüy bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Tüy'ün rahatsızlandığını gören İzci ise başka yolcuların da olduğu otobüsü güzergâh dışına çıkararak hastanenin yolunu tuttu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servisine girişine otobüsle gelen İzci daha sonra görevlilerden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin otobüste ilk müdahaleyi yaptığı Halil Tüy'ün tansiyonunun düştüğü belirlenirken acil servise alınarak tedavisi yapıldı. Tüy'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mustafa İzci'nin kullandığı otobüse binen Halil Tüy bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Tüy'ün rahatsızlandığını gören İzci ise başka yolcuların da olduğu otobüsü güzergâh dışına çıkararak hastanenin yolunu tuttu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servisine girişine otobüsle gelen İzci daha sonra görevlilerden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin otobüste ilk müdahaleyi yaptığı Halil Tüy'ün tansiyonunun düştüğü belirlenirken acil servise alınarak tedavisi yapıldı. Tüy'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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