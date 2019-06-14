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Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirdi, bu sırada yanında oturan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi....

Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirdi, bu sırada yanında oturan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Tedaviye alınan şoför, yaşamını yitirdi.
Olay, dün sabah saatlerinde, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit ile Hereke arasında sefer yapan 7 çocuk babası Şahabettin Eneç yönetimindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsüyle yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada Eneç'in yanında oturan, işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci hemen direksiyonu tutarak otobüsü durdurdu. İbrahim Ekinci olası bir faciayı önlerken, yolculardan sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. Şoför, koltuktan alınırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Şehabettin Eneç’i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şehabettin Eneç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 
15 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilen Şahabettin Eneç, bugün Yavuz Sultan Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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