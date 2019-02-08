Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

Sobayı yakmaya çalışırken yaralandı

DÜZCE'de, okuldan eve gelen Burak Yazan (13), yanıcı jel kullanarak yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı. Olay, öğleden sonra Kaymakçı köyünde meydana geldi. Burak Yazan...

Sobayı yakmaya çalışırken yaralandı
DÜZCE'de, okuldan eve gelen Burak Yazan (13), yanıcı jel kullanarak yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra Kaymakçı köyünde meydana geldi. Burak Yazan okuldan sonra evine gelerek sobayı yakmak istedi. Sobanın içerisine yanıcı jel atan Burak, maddeyi kibritle tutuşturmaya çalıştı. Sobanın parlamasıyla Burak Yazan yaralanırken, evde de yangın çıktı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Evden çıkan Burak'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Burak Yazan kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evdeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328