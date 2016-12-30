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Sobaya dökülen tiner parladı: 4 yaralı

Adem DURMAZ- Bülent TATOĞULLARI/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde mantar kompost tesisinde sobaya dökülen tinerin parlaması soncu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Korkuteli İlçesi'nde bir mantar kompost tesisi...

Sobaya dökülen tiner parladı: 4 yaralı

Adem DURMAZ- Bülent TATOĞULLARI/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde mantar kompost tesisinde sobaya dökülen tinerin parlaması soncu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Korkuteli İlçesi'nde bir mantar kompost tesisi çalışanları, ısınmak için sobayı yaktı. Sobaya atılan odunları hemen tutuşturmak isteyen çalışanlar, tiner döktü. Bu sırada tinerin parlamasıyla soba büyük gürültüyle patladı. Patlama nedeniyle sobanın çevresindeki Sultan Kayacan (19), Münevver Afacan (28), Keziban Piker (42) ve Hüseyin Saçan (37) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk tedavilerinin ardından durumları ağır olan Sultan Kayacan, Münevver Afacan ve Keziban Piker ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan yaralıların tedavisi sürüyor.
SİLAH PATLADI, YÜZÜNDEN YARALANDI
Diğer yandan Korkuteli'nin Yelten Mahallesi'nde ise arkadaşlarıyla tavşan avlayan 34 yaşındaki Veli İpek, omzundaki av tüfeğinin düşüp ateş alması sonucu yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen İpek, daha sonra ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Veli İpek'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

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