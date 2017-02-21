Sobadan zehirlenip ölen çiftin cenaze namazlarını imam oğulları kıldırdı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, namaz kılarken sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenerek ölen 82 yaşındaki Ayşe ve 85 yaşındaki Osman Çerçel çiftinin cenazeleri, imam oğulları Mustafa Çerçel'in kıldırdığı cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Karabük merkeze bağlı Sipahiler Köyü’nde oturan Ayşe ve Osman Çerçel çifti, dün öğle saatlerinde damatları tarafından aynı odada seccadelerin üzerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Çerçel çiftinin, akşam yatsı namazını kılarken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Ayşe ve Osman Çerçel için Hürriyet Mahallesi, Köprübaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Fatih Mahallesi, Elif Camisi'nde imam olan 55 yaşındaki Mustafa Çerçel ve kardeşi Ahmet Çerçel, anne ve babalarının tabutları başında taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Halil Bektaş, anne ve babasına son görevini yapması için üzerindeki cüppe ve sarığı çıkarrarak Mustafa Çerçel’e verdi. Müftü Bektaş, "Osman ve Ayşe Çerçel, namazlarını eda ettikleri sırada secde halinde ruhlarını teslim etmişler. Böylesi rabbimize ibadet ederken nefsimizi teslim edebilmeyi cümlemize nasip eylesin" dedi.

İmam Mustafa Çerçel, önce babası sonra da annesinin cenaze namazını kıldırdı. Karabük Demir Çelik Fabrikaları'ndan işçi emeklisi, 3 çocuk babası Osman Çerçel ile eşi Ayşe çerçel, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Sipahiler Köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.



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