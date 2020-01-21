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Sobadan zehirlenen babaanne öldü, 3 torunu hastaneye kaldırıldı
GÜVENLİK 21.01.2020, 16:24
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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice Yalçın (58) yaşamını yitirdi; torunları Fatih (17), İlayda (15) ve Mehmet Yılmaz (11) ise hastanede tedaviye alındı.
Kırsal Beyyurdu Mahallesi'ndeki evde, iddiaya göre, babaanneleri Hatice Yalçın ile aynı odada kalan Fatih, İlayda ve Mehmet Yılmaz; bu sabah mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle uyandı. İhbarla harekete geçen sağlık ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun Büyükşehir Belediyesi görevlilerince açılmasının ardından mahalleye ulaştı. Eve giren ekipler, 3 torunuyla sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Hatice Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık görevlileri, Fatih, İlayda ve Mehmet Yılmaz kardeşleri ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Yılmaz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hatice Yalçın'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kırsal Beyyurdu Mahallesi'ndeki evde, iddiaya göre, babaanneleri Hatice Yalçın ile aynı odada kalan Fatih, İlayda ve Mehmet Yılmaz; bu sabah mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle uyandı. İhbarla harekete geçen sağlık ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun Büyükşehir Belediyesi görevlilerince açılmasının ardından mahalleye ulaştı. Eve giren ekipler, 3 torunuyla sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Hatice Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık görevlileri, Fatih, İlayda ve Mehmet Yılmaz kardeşleri ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Yılmaz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hatice Yalçın'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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