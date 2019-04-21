Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü
Hakkari'deki çatışmada, şehit sayısı 4'e çıktı, 6 asker yaralı
Hain saldırı: 4 Asker şehit...
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti

Sobadan zehirlenen Suriyeli aile, hastaneye kaldırıldı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Suriye uyruklu 5 kişilik aile, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine...

Sobadan zehirlenen Suriyeli aile, hastaneye kaldırıldı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Suriye uyruklu 5 kişilik aile, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Hacısadık Mahallesi Seyit Vehbi Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Fatıma Hamed El Kenco (33), uyandığında, odanın içinde duman ve koku olduğunu fark etti. Genç kadın, bunun üzerine eşi Muhammed El Musa (43), çocukları Ömer (15) Nede (14) ve Musa'yı (9) uyandırdı. Sabah saatlerinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen aile fertleri, çağırdıkları sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Suriyeli aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328