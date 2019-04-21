Sobadan zehirlenen Suriyeli aile, hastaneye kaldırıldı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Suriye uyruklu 5 kişilik aile, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Hacısadık Mahallesi Seyit Vehbi Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Fatıma Hamed El Kenco (33), uyandığında, odanın içinde duman ve koku olduğunu fark etti. Genç kadın, bunun üzerine eşi Muhammed El Musa (43), çocukları Ömer (15) Nede (14) ve Musa'yı (9) uyandırdı. Sabah saatlerinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen aile fertleri, çağırdıkları sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Suriyeli aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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