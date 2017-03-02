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Sobadan zehirlenen çift öldü

EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde 72 yaşındaki Hüseyin Damar ile aynı yaştaki eşi Ümüş Damar, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Evde baygın bulunan 82 yaşındaki...

Sobadan zehirlenen çift öldü
EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde 72 yaşındaki Hüseyin Damar ile aynı yaştaki eşi Ümüş Damar, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Evde baygın bulunan 82 yaşındaki Salih Aslan ise ambulansla kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Uzunköprü'nün Kavak Mahallesi’nde oturan Ümüş- Hüseyin Damar çiftinin hiç dışarı çıkmamasından şüphelenen komşuları kapı zilini çalmalarına rağmen cevap alamadı. Pencereden baktıklarında evin duman içerisinde olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber veren çiftin komşuları, kapıyı kırıp eve girdi. Çift evde hareketsiz yatarken bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, Damar çiftinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiklerini belirledi. Evde baygın bulunan Salih Aslan, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Damar çiftinin cesetleri Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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