Sobadan zehirlenen çift öldü

Uzunköprü'nün Kavak Mahallesi’nde oturan Ümüş- Hüseyin Damar çiftinin hiç dışarı çıkmamasından şüphelenen komşuları kapı zilini çalmalarına rağmen cevap alamadı. Pencereden baktıklarında evin duman içerisinde olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber veren çiftin komşuları, kapıyı kırıp eve girdi. Çift evde hareketsiz yatarken bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, Damar çiftinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiklerini belirledi. Evde baygın bulunan Salih Aslan, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Damar çiftinin cesetleri Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.