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Sobadan zehirlenen anneanne öldü, torunu hastanede

DÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'ne bağlı İçmeler Köyü'nde 73 yaşındaki Suriye Avcı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü, torunu 19 yaşındaki hastanede tedaviye alındı. Otomotiv firması servisinde çalışan...

Sobadan zehirlenen anneanne öldü, torunu hastanede
DÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'ne bağlı İçmeler Köyü'nde 73 yaşındaki Suriye Avcı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü, torunu 19 yaşındaki hastanede tedaviye alındı.
Otomotiv firması servisinde çalışan Adem Yüksel, sabah işe gitmeyince arkadaşları annesini aradı. Alt katta oturan anneannesinin yanında kalan oğlunu uyandırmak için giden annesi, kapıyı açan olmayınca pencereden içeriye girdi. Oğlu ve annesini yataklarında baygın bulan kadın, 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suriye Avcı'nın öldüğü belirlendi. Adem Yüksel ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ilk tedavisi ardından da İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Suriye Avcı'nın cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Avcı ve torununun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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