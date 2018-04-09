Sobadan zehirlenen anneanne ile 2 torunu öldü

TRABZON'un Araklı ilçesinde Kıymet Soyyiğit (77) ile torunları Alparslan (28) ile Hüseyin Sungur (25), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.İlçede Merkez Mahallesi 19 Nolu Sokak'taki bir binanın 2’nci katında torunlarıyla yaşayan Kıymet Soyyiğit’ten haber alamayan yakınları eve geldi. Evde bulunanların hareketsiz halde yattığını fark edilmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kıymet Soyyiğit ile torunları Alparslan ile Hüseyin Sungur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anneanne ile torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.