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Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti
BALIKESİR’de yaşayan Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta yaşayan Fatma Şahan ve zihinsel...
GÜVENLİK 26.12.2019, 17:19
BALIKESİR’de yaşayan Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta yaşayan Fatma Şahan ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan dünden beri haber alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren Ramazan Şahan, annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatma Şahan ve oğlu Muhammet Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Anne ve oğlunun cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta yaşayan Fatma Şahan ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan dünden beri haber alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren Ramazan Şahan, annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatma Şahan ve oğlu Muhammet Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Anne ve oğlunun cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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