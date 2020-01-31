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Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
GÜVENLİK 31.01.2020, 21:11
KAHRAMANMARAŞ'ta, Ayşe S. ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte gün boyu etkili olan şiddetli fırtınada Ayşe S. ile çocukları Remzi S. (14) ve E.S., soba yaktı. Bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Ayşe S. ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe S. ve 2 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Ayşe S. ile çocukları Remzi S. ve E.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte gün boyu etkili olan şiddetli fırtınada Ayşe S. ile çocukları Remzi S. (14) ve E.S., soba yaktı. Bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Ayşe S. ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe S. ve 2 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Ayşe S. ile çocukları Remzi S. ve E.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Namaz Vakti 31 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
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|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
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|18
|35
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|19
|35
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|19
|33
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|19
|30
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|24
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|19
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|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
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|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
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