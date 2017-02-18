Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...

Sobadan zehirlenen 59 yıllık evli çift öldü

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde 59 yıllık evli 84 yaşındaki Memiş ile eşi 74 yaşındaki Şerife Çelik çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İlçeye...

Sobadan zehirlenen 59 yıllık evli çift öldü

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde 59 yıllık evli 84 yaşındaki Memiş ile eşi 74 yaşındaki Şerife Çelik çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşayan Memiş ve Şerife Çelik çifti, dün gün boyu evden dışarı çıkmadı. Bundan şüphelenen komşuları akşam saatlerinde eve gidince çifti baygın halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şerife Çelik'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini, eşinin  ise hayatta ve durumunun ağır olduğunu saptadı. Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen Memiş Çelik, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Doktor Ersin Arsan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Memiş Çelik de, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Yarın toprağa verilecek çiftin komşuları, 59 yıllık evli çiftin, ölüm de bile ayrılmadıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.