Sobadan zehirlenen 59 yıllık evli çift öldü

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde 59 yıllık evli 84 yaşındaki Memiş ile eşi 74 yaşındaki Şerife Çelik çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşayan Memiş ve Şerife Çelik çifti, dün gün boyu evden dışarı çıkmadı. Bundan şüphelenen komşuları akşam saatlerinde eve gidince çifti baygın halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şerife Çelik'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini, eşinin ise hayatta ve durumunun ağır olduğunu saptadı. Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen Memiş Çelik, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Doktor Ersin Arsan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Memiş Çelik de, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Yarın toprağa verilecek çiftin komşuları, 59 yıllık evli çiftin, ölüm de bile ayrılmadıklarını söyledi.

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