Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Argıncık Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sıla Sokak'ta oturan Gül ailesinden 4 kişi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Sabah saat 07.30'a kurduğu cep telefonu alarmının çalmasıyla uyanan 22 yaşındaki Emre Gül, yoğun gaz kokusunu hissederek, uykudaki annesi Ayşe, babası Ahmet ve kız kardeşi 19 yaşındaki Selinay'ı güçlükle uyandırdı. Emre Gül, bu arada 112 Acil Servis'i de aradı, sağlık görevlileri gelinceye kadar evin pencere ve kapılarını da açarak havalandırmaya çalıştı.

Ambulansla Ayşe ve Ahmet Gül çifti Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne, Selinay ve Emre Gül de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI