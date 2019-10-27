Sobadan zehirlenen 11 kişilik aile hastanede tedaviye alındı

KONYA'nın Ilgın ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi aynı aileden 11 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi aile, gece kömür sobasını yakıp, uykuya daldı. Halil Demirbaş (44) sabah uyandığında çadırı duman kapladığını fark etti. Hemen eşi Halime ve 9 çocuğunu uyandıran Demirbaş, kendi imkanları ile ailesini Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi