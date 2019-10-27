Son Dakika
Sobadan zehirlenen 11 kişilik aile hastanede tedaviye alındı
KONYA'nın Ilgın ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi aynı aileden 11 kişi, hastanede tedaviye alındı. İlçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi aile, gece kömür sobasını...
GÜVENLİK 27.10.2019, 11:25
KONYA'nın Ilgın ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi aynı aileden 11 kişi, hastanede tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi aile, gece kömür sobasını yakıp, uykuya daldı. Halil Demirbaş (44) sabah uyandığında çadırı duman kapladığını fark etti. Hemen eşi Halime ve 9 çocuğunu uyandıran Demirbaş, kendi imkanları ile ailesini Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
İlçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi aile, gece kömür sobasını yakıp, uykuya daldı. Halil Demirbaş (44) sabah uyandığında çadırı duman kapladığını fark etti. Hemen eşi Halime ve 9 çocuğunu uyandıran Demirbaş, kendi imkanları ile ailesini Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Trabzonspor
|8
|15
|4. Sivasspor
|9
|15
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|9
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Menemen Belediyespor
|9
|11
|12. Adana Demirspor
|8
|10
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|10
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Atletico Madrid
|10
|19
|3. Real Madrid
|9
|18
|4. Villarreal
|10
|17
|5. Granada
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5