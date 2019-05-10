Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, sobadadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güllü Çıkrıkçı (40) yaşamını yitirdi, eşi Yahya Çıkrıkçı'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Karaköy Mahallesi'nde yaşayan Yahya Çıkrıkçı, dün sabah uyanınca kendisini kötü hissetti. Çıkrıkçı, eşi Güllü Çıkrıkçı'nın yatakta hareketsiz halde olduğunu fark etti. Çıkrıkçı, durumu güçlükle sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Güllü Çıkrıkçı'nın öldüğünü belirledi. Yahya Çıkrıkçı ise ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güllü Çıkrıkçı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Çıkrıkçı'nın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çıkrıkçı'nın cenazesi, ikindide Karaköy Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yahya Çıkrıkçı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.



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