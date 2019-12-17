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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, öldü
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ahmet Özdemir (68), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan...
GÜVENLİK 17.12.2019, 20:15
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ahmet Özdemir (68), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan Ahmet Özdemir'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti. Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.
Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Özdemir cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan Ahmet Özdemir'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti. Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.
Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Özdemir cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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