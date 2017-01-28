Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde sobadan sızan karbanmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki Fatma Yeşilnur hayatını kaybetti.
Arif Hoca Mahallesi'nde oturan Fatma Yeşilnur'un evinden çıkan dumanları gören komşuları kapıyı açan olmayınca, telefonla oğluna haber verdi. Eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz olarak bulan oğlu, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Fatma Yeşilnur'un öldüğünü belirledi.
İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Fatma Yeşilnur'un cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde sobadan sızan karbanmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki Fatma Yeşilnur hayatını kaybetti.