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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedavi altında

SAMSUN'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 61 yaşındaki Melahat ve 62 yaşındaki Recep Kılıç çifti, hastanede tedavi altına alındı. Olay bugün İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi Cenk Sokak üzerinde meydana geldi....

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedavi altında
SAMSUN'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 61 yaşındaki Melahat ve 62 yaşındaki Recep Kılıç çifti, hastanede tedavi altına alındı.
Olay bugün İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi Cenk Sokak üzerinde meydana geldi. Melehat ve Recep Kılıç çifti, evlerinde ısınmak için kömür sobasını yaktı. Çiftin bir süre sonra mideleri bulanmaya başladı. Recep Kılıç, kusmak için lavobaya gitmek isterken yere düşüp başını çarptı. Olayı fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Kılıç çiftini, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirleyip ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Habtanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kılıç çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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