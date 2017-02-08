Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift son anda kurtarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 50 yaşındaki Osman Susamcı ve eşi 52 yaşındaki Hatice Susamcı, hastanede tedaviye alındı.
Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi 6012 Sokak Çandırlı Apartmanı giriş katındaki dairede oturan Osman Susamcı'nın işe gelmemesi üzerine, çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi. Saat 10.00 sıralarında eve gelen polis ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Osman Susamcı'nın kapıyı açmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede, Osman ve Hatice Susamcı çiftini baygın halde buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere götürülen Susamcı çifti, tedaviye alındı. Yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Osman Susamcı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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