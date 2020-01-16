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Sobadan sızan gazdan zehirlendi, komşuları evde baygın buldu
GÜVENLİK 16.01.2020, 14:44
DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, komşuları tarafından evinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş bulunan İ.K., hastanede tedaviye alındı.
Çilimli'de yaşayan İ.K.'den haber alamayan komşuları, evinin kapısını kırarak, içeri girdi. Baygın bulunan İ.K. için çağrılan sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. İ.K., ambulansla götürüldüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çilimli'de yaşayan İ.K.'den haber alamayan komşuları, evinin kapısını kırarak, içeri girdi. Baygın bulunan İ.K. için çağrılan sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. İ.K., ambulansla götürüldüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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