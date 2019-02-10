Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve...
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...

Sobadan çıkan gazdan zehirlendi, hayatını kaybetti

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Akgül (63), yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Akgül'den haber alamayan yakınları...

Sobadan çıkan gazdan zehirlendi, hayatını kaybetti
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Akgül (63), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Akgül'den haber alamayan yakınları eve gitti. Kilitli olmayan kapıyı açıp içeri girdiklerinde Akgül'ü hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akgül'ün ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinerek hayatını kaybettiği belirlendi. Akgül'ün cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328