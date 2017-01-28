Soba faciası 2 ölü, 1 çocuk komada

ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki Feride Özdemir ve torunu 14 yaşındaki Onur Özdemir öldü.

Olay, bu sabah ilçeye bağlı Belören Beldesi’nde meydana geldi. Evdekiler, sabah namazına uyandırmak için girdikleri odada, Feride Özdemir ile torunları Onur ve 10 yaşındaki Ali Özdemir'i hareketsiz bulunca sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri babaanne Özdemir'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada baygın halde bulunan Onur ve Ali Özdemir kardeşler ise ından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Onur Özdemir de kurtarılamadı. Durumu ağır olan kardeşi Ali Özdemir ise, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan babaanne ve torununun cesetleri otopsi için morga konuldu.