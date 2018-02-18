Soba borusundan sızan duman, kız kardeşleri ayırdı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, uyudukları odada, soba borusundan sızan dumandan etkilenen Şerife Akdemir (20) yaşamını yitirirken, kardeşi Tülay Akdemir (18) ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde yaşayan Veysel- Saliha Akdemir çiftinin 4 çocuğundan Şerife ile Tülay Akdemir, dün akşam yatmadan önce kömür sobasını yaktı. Akdemir kardeşler uyurken, soba borusu yerinden çıkınca, odayı duman kapladı. Anne Saliha Akdemir, çocuklarını uyandırmak için sabah girdiği odanın duman içinde olduğunu fark etti. Uyandırmaya çalıştığı kızları, tepki vermeyince anne Akdemir, komşularından yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şerife Akdemir'in öldüğü belirlendi. Durumu ağır olan Tülay Akdemir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdemir, daha sonra ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tülay Akdemir'in tedavisine devam edildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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