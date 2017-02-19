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Soba borusu yerinden çıktı, yalnız yaşayan kadın öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de soba borusunun yerinden çıkması sonucu yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenen evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Nuriye Ceylan'ın öldü. Evde bulunan bir papağanın da zehirlendiği belirlendi. Olay,...

Soba borusu yerinden çıktı, yalnız yaşayan kadın öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de soba borusunun yerinden çıkması sonucu yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenen evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Nuriye Ceylan'ın öldü. Evde bulunan bir papağanın da zehirlendiği belirlendi.
Olay, Kırıkkale'nin Selim Özer Mahallesi, 2295 Sokak, 4 numaralı evde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Nuriye Ceylan, soba borusunun yerinden çıktığını fark etmedi. Odaya yayılan karbonmonoksit Ceylan'ın zehirlenerek yaşamını yitirmesine neden oldu. Ceylan'dan bir süre haber alamayan komşuları, durumu 155 Polis İmdat hattına haber verdi. Polis ekipleri, çağrılan çilingirin açtığı kapıdan içeri girdiklerine Nuriye Ceylan'ın yerde cesediyle karşılaştı. Evinde yalnız yaşayan Ceylan'ın, soba borularının yerinden çıkması sonucu zehirlendiği anlaşıldı. Bu arada oda içinde bulunan papağının da zehirlenerek hayatını kaybettiği görüldü. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Nuriye Ceylan'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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