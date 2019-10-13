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SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor
SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor. Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan...
GÜVENLİK 13.10.2019, 17:24
SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor.
Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.
Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.
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