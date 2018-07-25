Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist öldürüldü

KUZEY Irak'tan Türkiye'ye sızmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Alay Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı 4 teröristin Yüksekova İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunduğu İHA ile tespit edildi. Bunun üzerine yer ve konumları belirlenen teröristler bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.