Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Alay Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı 4 teröristin Yüksekova İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunduğu İHA ile tespit edildi. Bunun üzerine yer ve konumları belirlenen teröristler bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Alay Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı 4 teröristin Yüksekova İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunduğu İHA ile tespit edildi. Bunun üzerine yer ve konumları belirlenen teröristler bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.