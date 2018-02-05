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‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bırakıp intihar etti (2)

AFYON'DAN ÖZEL EKİP GELDİ Antalya'da ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bıraktıktan sonra intihar eden 33 yaşındaki Sercan Çırağ’ın dairesinde özel inceleme yapmak için Afyonkarahisar’dan AFAD ekibi geldi. Dairede inceleme yapan...

‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bırakıp intihar etti (2)

AFYON'DAN ÖZEL EKİP GELDİ
Antalya'da ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bıraktıktan sonra intihar eden 33 yaşındaki Sercan Çırağ’ın dairesinde özel inceleme yapmak için Afyonkarahisar’dan AFAD ekibi geldi. Dairede inceleme yapan ekipler, bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı.
Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821 Sokak üzerindeki 5 katlı Halil Ak Apartmanı’nın birinci katında ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ yazılı not bıraktıktan sonra iddiaya göre içtiği siyanürle yaşamını yitiren Sercan Çırağ’ın cesedini ve daireyi incelemek için Afyonkarahisar’dan özel AFAD ekibi geldi. Özel kıyafetlerini giyerek karantina halindeki sokakta ve apartman girişinde özel detektör ile inceleme yapan ekipler, kimyasal kalıntısına rastlamadı. Özel maske takarak Sercan Çırağ’ın dairesine giren ekipler, cesedin bulunduğu alanda bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Kalıntılardan örnekler alan AFAD ekipleri, dairedeki karantinanın devam etmesine karar verdi. Gazın, dairenin havalandırılmasının ardından etkisini yitireceğini belirten ekipler, cesedin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulacak arındırma merkezinde arındırıldıktan sonra Sercan Çırağ’ın hayatını kaybetme nedeninin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.

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