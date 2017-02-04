Siverek’te uyuşturucu operasyonu

SİVEREK(Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde, polisin şüphelenerek arama yaptığı otomobilin yakıt deposuna gizlenen 9 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimpınar Mahallesi yakınlarında yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendiği Cemil U., yönetimindeki kiralık otomobili durdurdu. Sürücünün tedirginliği üzerine otomobilde detaylı arama yapan polis, yakıt deposuna gizlenmiş poşetlerde 9 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis gözaltına aldığı sürücü Cemil U.’yu sorgulamaya başladı.
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