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Siverek’te silah operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet SEZGİN /SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak silah ticareti...

Siverek’te silah operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet SEZGİN /SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak silah ticareti yapıldığına yönelik bilgi üzerine yaptığı araştırmanın ardından ilçe kırsalındaki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 300  mermi ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, operasyonda ele geçirilemeyen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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