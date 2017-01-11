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Siverek’te PKK operasyonu: 6 gözaltı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Siverek’te PKK operasyonu: 6 gözaltı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada terör örgütü PKK'nın propagandası yapan 6 kişi, savcılık kararıyla bu sabah evlerinde gözaltına alındı. Evlerinde arama da yapılan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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