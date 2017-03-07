Siverek’te PKK operasyonu: 22 gözaltı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Siverek'te, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve yasa dışı gösterilere katıldıkları saptanan 26 kişinin yakalanması için bu sabah ilçenin farklı noktalarındaki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda aralarında bir avukatın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 4 kişinin aranmasına da devam ediliyor.