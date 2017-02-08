Siverek’te otomobil devrildi: 3 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yoğunca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalleye dönen Seyit Ahmet Toy yönetimindeki 63 EV 026 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesiyle takla atarak devrildi. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Seyit Ahmet Toy ile yanındaki akrabaları Gurbet Toy ve Hatice Toy yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.