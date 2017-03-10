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Siverek’te kardeşler arasında arazi kavgası: 7 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 7 kardeş arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 7 kardeş de yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Siverek'in Yuvar Mahallesi'nde meydana...

Siverek’te kardeşler arasında arazi kavgası: 7 yaralı
ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 7 kardeş arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 7 kardeş de yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Siverek'in Yuvar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gülalan kardeşler arasında aynı gerekçeyle tartışma çıktı. Kardeşlerden 4'ü tarlanın sürülmesini, diğer 3'ü ise sürülmemesini istedi. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Gülalan kardeşler birbirlerine taş ve sopalar ile saldırmaya başladı.
Mahalle sakinlerinin engel olamayınca ihbarıyla gelen jandarma tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan; Cebrail, Yusuf, Ramazan, Ferit, Hamit, Şeyhmus ve Ahmet Gülalan, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı yeniden kavga edilmesi ihtimali üzerine; kardeşlerin 4'ü ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan Hamit Gülalan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kavganın yaşandığı mahalle ile kardeşlerin tedavi gördüğü hastanelerde jandarma ve polis önlem aldı.

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