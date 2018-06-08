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Siverek’te husumetli aileler çatıştı: 3 ağır yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 3 kişi ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında alacak yüzünden...

Siverek’te husumetli aileler çatıştı: 3 ağır yaralı
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 3 kişi ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında alacak yüzünden husumet bulunan Lale ve Kankılıç ailelerinin fertleri, cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı tabancaların kullanıldığı kavgada Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ve Şaban Lale vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavgada yaralanan 3 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis olay sonrası kayıplara karışan diğer aile fertlerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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