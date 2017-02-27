Siverek’te el bombası bulundu

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, park yapımı için hafriyat dökülen alanda el bombası bulundu.

Yenişehir Mahallesi'nde park yapılması kararlaştırılan ve hafriyat bulunan alanda poşet içerisinde el bombası bulunduğunu gören mahalle muhtarı Ramazan Aytekin, durumu polise bildirdi. Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve ardından uzmanlar tarafından el bombası kontrollü şekilde imha edildi. Polis, alanda daha sonra başka patlayıcı bulunup bulunmadığına ilişkin inceleme yaptı ancak olumsuzluğa rastlamadı.

Mahallede heyecana neden olan el bombasını bulan muhtar Ramazan Aytekin, "Yeni park yapım için ayrılan alanda çevreyi dolaşıyordum. Yerdeki bir poşetin içerisinde el bombası olduğunu görünce polisi aradım" dedi.

Polis, el bombasını poşetle boş alana atan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.



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