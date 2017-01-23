Siverek’te 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimi ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen Siverek Cezaevi'nde görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 infaz koruma memuru sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 Temmuz darbe girişimi ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen Siverek Cezaevi'nde görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 infaz koruma memuru sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.