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Siverek’te 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında Siverek Cezaevi'nde görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişimi ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı...

Siverek’te 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı
ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında Siverek Cezaevi'nde görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişimi ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen Siverek Cezaevi'nde görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 infaz koruma memuru sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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