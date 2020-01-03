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Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 mahallede, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Siverek kırsalında dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kartal, Çevirme ve Ekinci kırsal mahallelerindeki...
GÜVENLİK 03.01.2020, 09:41
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 mahallede, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Siverek kırsalında dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kartal, Çevirme ve Ekinci kırsal mahallelerindeki yollar ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitimin yapıldığı 3 mahalledeki okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Yoğun kar yağışı yüzünden kapanan Siverek- Diyarbakır yolu ise Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafik polisleri, zaman zaman kazaların meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri uyardı.
Siverek kırsalında dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kartal, Çevirme ve Ekinci kırsal mahallelerindeki yollar ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitimin yapıldığı 3 mahalledeki okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Yoğun kar yağışı yüzünden kapanan Siverek- Diyarbakır yolu ise Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafik polisleri, zaman zaman kazaların meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri uyardı.
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