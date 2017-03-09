Siverek'te PKK propagandasından 24 kişi adliyede

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan kişilere yönelik savcılık kararıyla operasyon düzenledi. İlçenin farklı semtlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptığı ve yasa dışı gösterilere katıldıkları belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan, aralarında 1 avukatın da bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik polislerin çalışması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI