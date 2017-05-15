Siverek'te odun kaçakçıları yakalandı

SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, kamyonla kaçak odun taşıyan 2 kişiye 10 bin 78 lira para cezası kesti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek- Çermik karayolunda yaptıkları yol uygulamasında plakası açıklanmayan 2 kamyonu durdurarak arama yaptı. Kamyonda yapılan aramada nakil belgesi ve sevk irsaliyesi bulunmadığı tespit edilen 12 ton çeşitli orman ürünü kaçak odun ele geçirildi. Odunlara el koyan jandarma ekipleri, her iki kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Jandarma’da ifadeleri alınan sürücülere toplam 10 bin 78 lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen kaçak odunlar ise, Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi.



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