Siverek'te evde çangında öğretmen hastanelik oldu

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci katta yalnız yaşayan öğretmen Hakan Kürkçü'nün uyuduğu yatak odasında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bina sakinlerinin dumanları fark etmesiyle itfaiyeden yardım istendi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yatak odasında dumandan etkilenen öğretmen Hakan Kürkçü, güçlükle dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen Hakan Kürkçü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Kürkçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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