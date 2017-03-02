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Siverek'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde ambulans ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezindeki...

Siverek'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde ambulans ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezindeki 112 Komuta Merkezi'ne ilerleyen Cüneyt Akyüz yönetimindeki 63 AJ 059 plakalı ambulans, kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 KP 366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, otomobilde bulunan Şerif Duz ve Hacı Duz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka bir ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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