Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)

SİVAS'ın Koyulhisar ile Suşehri ilçeleri arasındaki D 100 karayolu yakınından geçen Kelkit Çayı üzerindeki Hidro Elektrik Santralı'na (HES) su aktarılan kanalının patlaması üzerine bölge sular altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen 5 otomobil ile bir TIR suyun oluşturduğu taşkında sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay sonucu ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.