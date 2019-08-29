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Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)
SİVAS'ın Koyulhisar ile Suşehri ilçeleri arasındaki D 100 karayolu yakınından geçen Kelkit Çayı üzerindeki Hidro Elektrik Santralı'na (HES) su aktarılan kanalının patlaması üzerine bölge sular altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen...
GÜVENLİK 29.08.2019, 00:00
SİVAS'ın Koyulhisar ile Suşehri ilçeleri arasındaki D 100 karayolu yakınından geçen Kelkit Çayı üzerindeki Hidro Elektrik Santralı'na (HES) su aktarılan kanalının patlaması üzerine bölge sular altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen 5 otomobil ile bir TIR suyun oluşturduğu taşkında sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay sonucu ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.
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