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Sivas'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI Sivas'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda  gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve M.S.G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece  tutuklanırken,...

GÜVENLİK 09.10.2019, 20:59 09.10.2019, 21:20
Sivas'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Sivas'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda  gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve M.S.G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece  tutuklanırken, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini belirten şüpheli Ş.S. ise ek ifadesi alınmak üzere tekrar emniyete götürüldü. 

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