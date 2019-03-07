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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı (2)

YARALI SAYISI 32'YE YÜKSELDİ İmranlı ilçesi Kemreli mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 32'ye yükseldi. Kazada sürücü ile yolculardan Fadime Karslı, Mehmet Karataş, Behçet Karslı, Caner Irmak,...

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı (2)

YARALI SAYISI 32'YE YÜKSELDİ
İmranlı ilçesi Kemreli mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 32'ye yükseldi. Kazada sürücü ile yolculardan Fadime Karslı, Mehmet Karataş, Behçet Karslı, Caner Irmak, Erol Irmak, Abdulkadir Kaya, Fatma Çelikkol (49), Suat Çelikkol (54), Mustafa Yenigül (22), Hilal Akarsu (29), Berat Akarsu (21), Hülya Akarsu Küçük (36), Yasemin Aykut (32) Hatice Akın (49), Alime Yalçın, Sevgi Tank, Cengiz Uğraç, Mehmet Yıldırım, Ensar Güney, Gökhan Aygün, Elif Söylemez, Ömer Erkan Yançı, Salim Yaşar, Nahide Yaşar, Ali Seslikaya, Hakan Altunel, Evrim Öze Altunel, Mehmet Uğur Oğuz, Şener Gürbüz, Sefa Şahin ve Ömer Baygutalp yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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