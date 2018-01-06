Sivas'ta uyuşturucu ve kaçak cep telefonları ele geçirildi

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sivas'tan gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri ile birlikte D-100 karayolu üzerinde denetim yaptı. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada araç sürücüsü K.K.'nin üzerinde 4 içime hazır sigara gibi sarılmış esrar ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin aynı yerde yaptığı uygulama sırasında Van- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durdurularak arandı. Otobüsteki yolculardan H.K.'nin üzenide gümrük kaçağı 43 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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