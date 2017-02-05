Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 77 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, dün akşam Bahtiyarbostan Mahallesi Alibaba Caddesi'nde bir otomobil durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 5 kişinin üzerinde arama yapan polisler, 6 gram bonzai ele geçirdi. Şüphelilerden 25 yaşındaki S.S.'nin evinde yapılan aramada 172 fişek halinde 71 gram bonzai bulundu. Araçta bulunan 25 yaşındaki M.G. ile 16 yaşındaki A.B.'yi 'Uyuşturucu bulundurmak' suçundan işlem yaparak serbest bırakan polisler, 23 yaşındaki A.M.Ş., 22 yaşındaki A.A. ve S.S.'yi uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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