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Sivas'ta uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

SİVAS’ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki kişi, otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Sivas’a...

Sivas'ta uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
SİVAS’ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki kişi, otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Sivas’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Polis ekipleri bir seyahat firmasına ait otobüsle Sivas otogarına gelen M. E. isimli şahsı yakaladı. M.E.’nin üzerinde yapılan aramada 98 ecstasy hap ve yaklaşık 86 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın ifadesi doğrultusunda uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen B.Ş. isimli şüpheli de otogarda yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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